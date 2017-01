Ukraine US-Vizepräsident Biden sagt weitere Unterstützung zu

US-Vizepräsident Biden und der ukrainische Präsident Poroschenko bei ihrem Treffen in Kiew. (AFP / Genya SAVILOV)

Wenige Tage vor dem Machtwechsel in den USA hat Vizepräsident Biden der Ukraine weitere Unterstützung zugesagt.

Bei einem Treffen mit Präsident Poroschenko in Kiew sagte Biden, wie jedes Land in Europa habe die Ukraine das Recht, ihren eigenen Weg zu bestimmen. Die internationale Gemeinschaft müsse gegen die russische Aggression vereint bleiben. Biden forderte zudem, die Sanktionen gegen Moskau so lange fortzusetzen, bis die Minsker Vereinbarungen umgesetzt seien. Der designierte US-Präsident Trump hatte angedeutet, dass er die Strafmaßnahmen gegen Russland überdenken könnte.