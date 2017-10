500 Jahre nach der Reformation ist Deutschland nach Ansicht der Schriftstellerin Ulla Hahn immer noch ein gespaltenes Land.

Nur die Parameter hätten sich verschoben, sagte Hahn im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks. Die konfessionelle Spaltung der Bundesrepublik, die sie selbst als katholisches Arbeiterkind in einem Dorf im Rheinland noch erlebt habe, treffe heute vor allem auf zwei Bereiche zu: Die Flüchtlingsfrage und das damit verbundene Integrationsproblem sowie die Spaltung zwischen gebildeten und bildungsfernen Menschen. Dementsprechend stimme der Rechtsruck in Deutschland – und auch der Erfolg der AfD - sie befremdlich. Die Phobie vor Flüchtlingen gehe nicht nur von sozial schwachen Schichten aus, sie erlebe fürchterliche Äußerungen auch von Leuten, von denen sie es nie für möglich gehalten habe. "Und das sind auch Menschen, die gehen an die Kommunionbank mit spitzgefalteten Händen."



Dennoch sei die Spaltung selbstgemacht. Jeder in Deutschland habe die Möglichkeit und, so Hahn, sogar die "Verpflichtung", etwas aus seinen Talenten zu machen. Und weil es den meisten Menschen gut gehe, könne man - ganz im christlichen Sinne - auch etwas abgeben. Aus diesem Grund attestiert Hahn Angela Merkel, eine gute Bundeskanzlerin zu sein. "Sie hat wirklich da gezeigt, was es heißt, christliches Abendland zu sein. Nämlich Nächstenliebe wirklich praktisch zu leben." Mit der CDU habe sie dennoch "nichts am Hut", sagt Hahn. Überhaupt wolle sie sich seit ihrem Austritt aus der DKP nicht mehr von einer Partei oder einem Verein vor den Karren spannen lassen. "Ich will damit sagen, dass ich nirgendwo mehr etwas vertreten möchte, was ich nicht wirklich ganz subjektiv auch unterschreiben könnte."



Ganz fern liegt der Schriftstellerin der kommunistische Gedanke aber dennoch nicht. Im Gegenteil, sie sieht durchaus Parallelen zwischen Kommunion und Kommunismus. "Ich weiß nicht, ob Jesus sich nicht mit Marx ganz gut vertragen hätte in vielen Punkten. Warum eigentlich nicht?! Ich meine, wer wollte nicht das Bessere für die Menschheit? Fragt sich nur wie."