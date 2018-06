Im neuen Nato-Kommando in Ulm sollen nach vorläufigen Planungen bis zu 500 Soldaten ihren Dienst tun.

Dabei sei vorgesehen, dass die Bundeswehr davon einen Großteil stelle, berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Nato-Kreise in Brüssel. Aufgabe des neuen Hauptquartiers wird es sein, schnelle Truppen- und Materialtransporte in Europa zu ermöglichen und deren Schutz zu organisieren. - Die Entscheidung zum Aufbau des Kommandos soll am Donnerstag bei einem Verteidigungsministertreffen in Brüssel offiziell bekannt gegeben werden.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.