Um Zwangsarbeit in Ostukraine

Die Grünen-Europapolitikerin Harms zeigt sich bestürzt über einen Bericht, nach dem in der Ost-Ukraine tausende Strafgefangene zu unbezahlter Zwangsarbeit herangezogen werden.

Harms sagte, die Erkenntnis, dass das "System Gulag" Teil der Besatzungsstrategie im Donbass sei, erschrecke sie. Sie verlangte, OSZE-Beobachtern Zugang zu den Straflagern zu gewähren. Außerdem müssten die Vorwürfe auch in den Verhandlungen im Normandie-Format und bei den Minsker Gesprächen thematisiert werden.



Nach Informationen des Deutschlandfunks haben die pro-russischen Separatisten ein Netz von Arbeitslagern in Donezk und Lugansk aufgebaut. Den Recherchen zufolge sind von den bis zu 10.000 Häftlingen dort viele inzwischen unrechtmäßig in Gefangenschaft. Sie haben ihre Strafen bereits verbüßt oder müssten wegen einer 2014 von Kiew verfügten Amnestie längst auf freiem Fuß sein.