Wenn der Spruch doch bloß nicht so gruselig altbacken daherkäme - man wäre ja fast geneigt, die jüngsten Erklärungen zum Umbau des VW-Konzerns unter den Titel "Zurück in die Zukunft" zu stellen.

Diess startet mit Rückendeckung vom Betriebsrat

Mal ganz ehrlich: Das ist also wieder einmal der Neuanfang? Naja - den einen oder anderen alten Bekannten treffen wir ja dann doch wieder auf dem Weg in die viel beschworene Zukunft des größten Autoherstellers der Welt. Herbert Diess soll es nun richten - bisher Chef der Kernmarke aus Wolfsburg und als solcher in Sachen Rentabilitätssteigerung und Kostensenkung zuletzt recht erfolgreich unterwegs. Konsequent hat er den Zukunftspakt durchgeboxt, dabei manchmal auch den offenen Streit mit dem mächtigen Betriebsratschef Bernd Osterloh riskiert.

Und doch bekommt er heute von der Arbeitnehmervertretung volle Rückendeckung. Osterloh nannte die Personalie Diess eine "wegweisende Neugestaltung für die Führungsstruktur" - vergaß aber nicht, gleichzeitig seinen bisherigen Generalsekretär und engen Vertrauten Gunnar Kilian quasi als Aufpasser auf dem Posten des Personalvorstands in der Konzernführung unterzubringen - nur so, sicherheitshalber. Nicht, dass da noch was schiefgeht mit dem Einfluss der Gewerkschaft.

Viele Verantwortungsbereiche - viel Macht

Aber zurück zu Herbert Diess. Der soll ja neben der Aufgabe als Konzernchef auch weiterhin Boss bei der Kernmarke Volkswagen bleiben. Und die Verantwortung für die Bereiche Forschung und Entwicklung und für die Fahrzeug-IT übernehmen - ach ja, und er soll künftig die neue Markengruppe mit den sogenannten Volumenmarken Volkswagen, Skoda, Seat und VW-Nutzfahrzeuge koordinieren. Respekt! Von einer solchen Machtfülle durfte nicht einmal ein gewisser Martin Winterkorn träumen, der doch schon als Chef des Konzerns und gleichzeitig der Marke Volkswagen … aber das war einmal - jetzt ist ja wieder mal Zukunft bei VW.



Und auf dem Weg in eben diese will Dr. Diess "noch mehr Tempo aufnehmen und deutliche Akzente bei Elektromobilität, Digitalisierung und neuen Dienstleistungen setzen" - hat er selbst gesagt, heute in Wolfsburg. Dass er das hinbekommen wird, davon ist auch Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch fest überzeugt.

Von wegen "weiblicher, jünger und internationaler"

Dass Herbert Diess auch nicht so ganz unbelastet in Sachen Dieselskandal ist - naja, so schlimm kann es ja wohl nicht sein, dass er eigentlich schon nach seinem Amtsantritt im Juli 2015 als Markenvorstand bei Volkswagen-PKW von den Betrügereien erfahren haben müsste - und bis zur Aufdeckung des Skandals in den USA brav geschwiegen hat. Ja, die Sache mit dem Kulturwandel bei VW - irgendwie scheinen die sich da im Kreis zu drehen. Überhaupt: War es nicht sogar Matthias Müller selbst, der noch vor wenigen Tagen gefordert hatte, die VW-Spitze müsse "weiblicher, jünger und internationaler" werden? Also da hat ihm ganz offensichtlich niemand zugehört.

