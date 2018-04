Eine Mehrheit der Bürger in Hamburg lehnt eine Räumung des umstrittenen linksautonomen Zentrums Rote Flora ab.

56 Prozent der Befragten sprachen sich in einer repräsentativen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Forsa dagegen aus, 37 Prozent sind dafür. Die Umfrage war von den Zeitungen "Die Welt" und "Bild" in Auftrag gegeben worden. Der Treffpunkt der linken Szene im Schanzenviertel war zuletzt durch die Ausschreitungen beim G20-Gipfel in die Kritik geraten.

