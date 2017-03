Muslime in Deutschland engagieren sich überdurchschnittlich oft für Flüchtlinge.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Bertelsmann Stiftung. Unter den befragten Muslimen gaben 44 Prozent an, dass sie sich im vergangenen Jahr für Geflüchtete eingesetzt haben. Bei den Christen waren es 21 Prozent. Damit trifft nach Angaben der Autoren der Studie das Vorurteil, dass Muslime sich weniger in die Gesellschaft einbrächten, nicht zu.



Die Ergebnisse sind Teil einer grö�?eren Studie dazu, welche Rolle Religion in der Gesellschaft spielt.