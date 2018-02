Die wiederholten Massaker in den USA haben einer Umfrage zufolge die Meinung amerikanischer Bürger zugunsten schärferer Waffengesetze gedreht.

In einer repräsentativen Befragung der Quinnipiac-Universität aus Hamden im Bundesstaat Connecticut sprechen sich zwei Drittel der US-Wähler dafür aus. Knapp ein Drittel sei dagegen, heißt es. Die Umfrage entstand nach dem jüngsten Massaker in Florida, bei dem an einer Schule 17 Menschen starben. Es ist die höchste Zustimmung für eine Verschärfung des Waffenrechts, seit die Umfrage 2012 zum ersten Mal durchgeführt wurde. Ende 2015 hatte sich noch eine knappe Mehrheit von 50 Prozent gegen striktere Gesetze ausgesprochen.



US-Präsident Trump äußerte unterdessen die Bereitschaft zu kleineren Änderungen im Waffenrecht. Das Justizministerium arbeite an einer Verordnung zum Verbot von Schnellfeuerkolben für halbautomatische Waffen, teilte er in Washington mit. Diese Vorrichtungen ermöglichen ähnlich rasche Schussfolgen wie bei Maschinengewehren. In Florida selbst stimmte die republikanische Parlaments-Mehrheit unterdessen gegen ein schärferes Waffenrecht.

