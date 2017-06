Der Historiker Peter Brandt sieht bei den Anhängern der SPD und in der Bevölkerung gleichermaßen ein starkes Bedürfnis nach einem Ende der Großen Koalition.

Die Partei müsse wieder die spezifisch sozialdemokratischen Politikangebote in den Vordergrund rücken, die für gewöhnlich aus der Formel soziale Gerechtigkeit bestünden. Man könne nicht gleichzeitig Politik für die breiten Massen und für Spitzenverdiener machen, sagte Brandt im Deutschlandfunk. Im Hinblick auf die historischen Errungenschaften der Sozialdemokratie verhalte sich die SPD zu kleinmütig.



Der Historiker sieht die europäische Sozialdemokratie generell in einer schwierigen Phase, in der sie sich neu erfinden müsse. Ein Problem dabei sei, dass sozialer Protest in Europa eher nach rechts oder rechts außen tendiere. Der Sozialdemokratie falle es schwer zu artikulieren, was an dem Unmut berechtigt sei.