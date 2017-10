Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Hoffmann, lehnt jeglichen Kontakt zur AfD-Fraktion im Bundestag ab.

Zwar rechne er nicht damit, dorthin eingeladen zu werden, sagte er der Sonntagsausgabe des "Tagesspiegels". Allerdings würde er eine Einladung auch nicht annehmen. Bei der Partei handele es sich - so Hoffmann wörtlich - um "Rechtsnationalisten, die extrem gewerkschaftsfeindlich" seien. Zwar sei nicht auszuschließen, dass man mit AfD-Abgeordneten etwa in ihren Funktionen in Ausschüssen zusammenarbeiten müsse. Mit Fraktion und Partei aber gebe es keinerlei Berührungspunkte. Das sähen auch alle Mitgliedsgewerkschaften so, betonte der DGB-Chef.



Eine gute Sozial- und Wirtschaftspolitik sei das beste Rezept, die AfD klein zu halten.