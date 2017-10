Die deutsch-amerikanische Autorin Deborah Feldman warnt vor Vergleichen der AfD mit der NS-Zeit.

Dadurch werde die Zeit des Nationalsozialismus stark verharmlost, sagte sie im Interview der Woche des Deutschlandfunks. "Wir schreien immer 'Wolf', wenn es keinen Wolf gibt. Und wenn es wirklich einen Wolf gibt, wer wird dann glauben, dass der Wolf da ist?" Sie habe deshalb Angst.



Feldmann kritisierte, es werde nicht differenziert genug reagiert, "sondern aus traumatisierten Erinnerungen." Die Menschen in Deutschland dächten, mit nichts umgehen zu können, weil sie diese Traumata erlebt hätten. Deshalb gebe es kein Selbstvertrauen, dass man mit der AfD umgehen könne.



Die in einer ultra-orthodoxen Sekte in den USA aufgewachsene Autorin betonte, sie sei immer noch überwältigt von der Lebensqualität in Deutschland. Ihr gehe es in der Bundesrepublik in jeglicher Hinsicht besser. "Ich spreche hier wirklich von geistig, emotionaler, finanzieller, sozialer Sicherheit, denn in Amerika ist man wirklich alleine", erklärte Feldman.