Innen- und Justizminister sind demonstrativ zufrieden. Ihre Vorhaben, auf die sie sich nun geeinigt haben, würden die Sicherheit erhöhen, ohne die Freiheit der Bürger einzuschränken. Doch bei Vielem von dem, was sie nun auf den letzten Metern dieser Legislaturperiode verabschieden wollen, steckt die Frage, ob es wirklich angemessen und verhältnismäßig ist, im Detail der Regelung.

Zwar wird es kaum einen öffentlichen Aufschrei geben. Denn kaum ein Bundesbürger wird selbst von Maßnahmen wie Abschiebehaft oder elektronischer Fußfessel betroffen sein. Und natürlich wird es auch kaum Protest aus der Opposition gegen einzelne Maßnahmen geben. Denn niemand wird sich öffentlich für sogenannte Gefährder einsetzen, erst recht nicht im Wahljahr. Im Bundestag wird man Nebenschauplätze in den entsprechenden Gesetzesvorhaben finden, die sich pro forma kritisieren lassen, um nicht kritiklos geblieben zu sein.

Vorkehrungen im Bereich der Gefahrenabwehr

Aber viele der Maßnahmen, die die beiden Minister heute vorgestellt haben, sind im Bereich der Gefahrenabwehr zu verorten. Das bedeutet: Diejenigen, die sie betreffen, sind bis dato keiner Straftat überführt. Auch deshalb wird bei vielen der heute vorgestellten Maßnahmen vor dem Bundesverfassungsgericht die Frage gestellt werden, wie weit der Staat die Rechte nicht verurteilter Menschen einschränken darf. Und das ist die große Stärke einer freiheitlichen Demokratie: Auch im Kampf gegen ihre Feinde ist sie an ihre eigenen Maßstäbe gebunden.

Auf einem ganz anderen Blatt steht derweil, ob die von Innen- und Justizminister gemachten Vorschläge tatsächlich geeignet sind, das Problem - die Terrorismusgefahr - bestmöglich anzugehen. Mit Gesetzen allein wird das nicht gelingen, doch der notwendigen Vorbeugung von Radikalisierung widmeten beide, Innen- wie Justizminister, heute nur dürre Sätzen.

Hoffen auf weitere Vorschläge

Doch am wenigsten überzeugen können die beiden mit ihren Argumenten zur Frage, wie klug es ist, instabilen Staaten die Zusammenarbeit und Unterstützung weitgehend aufzukündigen, die Ausreisepflichtige nicht so einfach zurücknehmen wollen. Natürlich ist es ein Problem für die Bundesrepublik Deutschland, wenn derzeit 62 für gefährliche eingeschätzte Menschen mitten in unserer Gesellschaft leben, die eigentlich ausreisepflichtig wären.

Aber es gefährdet - bei aller möglichen Gefahr, der es zu begegnen gilt - am Ende nicht den Bestand der Bundesrepublik. Deshalb den Aufbau von Staatlichkeit, deren Abwesenheit ja gerade dem Terrorismus Raum lässt, in Frage zu stellen, ist eine überaus kurzsichtige Idee - man kann nur hoffen, dass die beiden Minister ihre anderen Vorschläge besser durchdacht haben.

Falk Steiner (Deutschlandradio / Bettina Straub)Falk Steiner arbeitet seit 2013 im Hauptstadtstudio von Deutschlandradio. Als Korrespondent bearbeitet er dort vor allem Themen der Digital- und der Sicherheitspolitik im weiteren Sinne. Zuvor arbeitete er als Freier Journalist unter anderem für Zeitungen, Magazine, Radiosender und digitale Medien sowie zwei Jahre beim Bundesverband der Verbraucherzentralen zum digitalen Wandel aus Verbrauchersicht. Zuvor war er bei einer Berliner Agentur und bei Zeit Online in Hamburg tätig. Studiert hat er Politikwissenschaft in Bonn und Berlin.