Björn Höckes Rede in Dresden ist unerträglich. Seine Strategie ist durchschaubar. Der AfD-Mann hat alle Rechte, nur eines nicht: Dass seine Unerträglichkeit unwidersprochen bleibt.

"Die Bewältigungspolitik ist dämlich", sagt Björn Höcke. Und: "Wir Deutsche sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt eingepflanzt hat." Björn Höcke im Originalton. Der gelernte Gymnasiallehrer, AfD-Fraktionschef in Thüringen in bekannter Rhetorik. Der Mann beherrscht die kalkulierte Provokation und er agiert immer wieder nach der gleichen Methode: Provozieren, sich an der selbst verursachten Aufmerksamkeit berauschen, erstaunt tun ob der Reaktion darauf und keine Konsequenzen befürchten. Zur kalkulierten Provokation kommt die parteiinterne Duldung dieses Mannes. Höcke ist Klientelfänger für die AfD.

Die deutsche Erinnerungskultur - das Holocaust-Mahnmal. Niemand und nichts ist vor ihm sicher. Dieses Land wird ihn und seinesgleichen zu ertragen haben und ertragen können. Und wir als Berichterstatter werden über ihn zu berichten wissen. Ich will hier kommentieren nach intensiver Beratung mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Wir haben entschieden: Es muss sein.

Reagieren wir als Medium nur reflexhaft?

Es gibt berechtigte Zweifel daran. Reagieren wir als Medium nur reflexhaft? Sollten wir bei diesen vielen kalkulierten Provokationen nicht mal auf Durchzug stellen? Gehorchen wir nicht nur wieder der fein orchestrierten Inszenierung des Mannes, der genau dies wiederum berechnet hat? Wir haben darüber gesprochen und gestritten. Unser Resultat ist dieser Kommentar, also Nein!

Kein Bericht, keine Gespräche, kein Kommentar - ohne professionellen Austausch darüber zuvor. Liegen wir immer richtig? Bestimmt nicht. Haben wir uns vorher über die Relevanz verständigt, haben wir die Korrektheit der Aussagen überprüft? Ja, selbstverständlich! Auch Meldungen in den sozialen Netzwerken, mögliche Falschmeldungen und lancierte Gerüchte setzen die alten journalistischen Maßstäbe nicht außer Kraft.

Indes: Darüber mehr als bisher öffentlich zu reden, ist notwendig. Reden wir über unser Handwerk. Es gibt große Erwartungen an uns Journalisten, aber zu wenig Wissen über unsere Arbeit.

Björn Höcke übt sich in seinem Zweitberuf Politik. Höcke steht unter dem Schutz des Bundesverfassungsgerichts. Seine Gesinnung ist nicht strafbar. Ich komme in meinem Kommentar zu dem Schluss: Die neuerlichen Aussagen dieses Mannes belegen seine Rhetorik der rechten Provokation. Das ist sein zynisches Handwerk. Entrüstung ist das Ergebnis. Und sein Ziel, das ist seine historische Mission: Die von ihm sogenannten politischen Eliten müssten entsorgt werden.

In einer unserer Sendungen in dieser Woche war Horst Meier zu Gast, der Jurist und Autor, auch des Deutschlandfunks. Meier warnte vor unterdrückten Nachrichten und vor Ängstlichkeit ob der Aufmerksamkeit auch für Höcke. Und Horst Meier hofft: Björn Höcke werde als Mitglied des Landtags von Thüringen in dieser Volksvertretung im politischen Streit ordentlich eingeschenkt werden.

Besser als jede Strafanzeige ist die zu führende politische Debatte. In einer selbstbewussten Gewissheit, die niemals selbstverständlich werden darf: Die Mehrheit in diesem Land kann die Höckes besser vertragen als die unsere Demokratie.

Wissen, dass für Björn Höcke, den Politiker und für mich, die Journalistin gilt: Wir haben alle Rechte in diesem erwachsenen, sich seiner Vergangenheit bewussten Land. Nur eines nicht: Dass unsere Meinungen unwidersprochen bleiben. Ich widerspreche Björn Höcke.

