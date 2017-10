Der Warenhauskonzern Kaufhof will Kosten sparen und verlangt einen neuen Tarifvertrag für seine Mitarbeiter.

Das Unternehmen teilte in Düsseldorf mit, es werde Einschnitte für die rund 21.000 Mitarbeiter geben müssen. Nur so sei die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Kaufhof-Chef Link sagte, es sei bereits Kontakt mit der Gewerkschaft Verdi aufgenommen worden, um zu verhandeln. Einzelheiten zu den Sparplänen nannte Link nicht.



Zuvor war in Medienberichten davon die Rede, dass die Gehälter um drei bis fünf Prozent gekürzt sowie das Urlaubs- und Weihnachtsgeld gestrichen werden sollten. Zudem strebe Kaufhof die Rückkehr zur 40-Stunden-Woche an.