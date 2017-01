Vor gerade einmal 13 Jahren wurde in Deutschland das digitale Antennenfernsehen DVB-T eingeführt. Das sogenannte "Überallfernsehen" ermöglicht einen Fernsehempfang an jedem Ort, wenn das passende Empfangsgerät genutzt wird. Doch Ende März ist die Technik hierzulande schon wieder Geschichte. Veit Olischläger ist Leiter des DVB-T2-Projektbüros und kennt die Gründe:

"Ein Teil der Frequenzen soll für mobiles Breitband auch in ländlichen Regionen genutzt werden. Ein anderer wichtiger Grund ist der zunehmende Zuschauerwunsch nach HD-Inhalten, den wir in der alten Technologie so nicht erfüllen konnten."

Deshalb wird ab dem 29. März digitales Antennenfernsehen nur noch im neuen Standard DVB-T 2 HD ausgestrahlt. Das HD steht dabei für hochauflösendes Fernsehen. Volker Zota ist Redakteur der Zeitschrift c't.

Genauso gut wie Pay-TV und Ultra-HD

"Man geht direkt auf die höchste HD-Auflösung, das sind 1080 P – also 1920 mal 1080 Bildpunkte. Das nutzen derzeit auch schon RTL, Pro7 und Sat1 für die Ausstrahlung über Kabel und Satellit. Man hat zeitlich jetzt auch 50 Vollbilder pro Sekunde und damit nominell bei DVBT 2 HD die beste Qualität, die man überhaupt momentan in Deutschland beim Fernsehen empfangen kann. Wenn man nicht auf Pay-TV und Ultra-HD wechselt."

Ein gibt ein besseres System und eine bessere Empfangsstärke. Durch ein anderes Kompressionsverfahren können zukünftig außerdem mehr Sender übertragen werden: Beim vollständigen Ausbau sollen es rund 40 Sender sein. Zum Starttermin Ende März werden in Deutschland etwa 40 Prozent der Fläche mit der neuen Technik abgedeckt sein, aber wohl nicht alle Gebiete mit den Privatsendern. Die gibt es zunächst nur in den großen Ballungszentren, das heißt, wo sie auch schon jetzt empfangbar sind. Etwa 20 öffentlich-rechtliche und 20 Privatsender, wobei die Privatsender zum größten Teil verschlüsselt ausgestrahlt werden.

"Für die Privatsender muss ich Geld bezahlen. Man hat erst mal drei Monate Testzeitraum und danach wird es kostenpflichtig. Es kostet im Jahr 69 Euro, wenn ich die Privatsender der großen Privatsendergruppen RTL und Pro7/Sat 1 über DVBT 2 HD gucken möchte."

Auf die Bezeichnung "DVB-T2 HD" achten

Allerdings hat der Fortschritt auch seinen Preis. Denn die alten Fernseher und DVB-T-Receiver verstehen die neuen HD-Signale nicht. Wer weiter über Antenne fernsehen möchte, hat zwei Möglichkeiten: Er kann entweder einen neuen Fernseher mit passendem Empfangsteil für die neue Technik kaufen – oder er kauft einen Receiver, der als kleine Zusatzbox die Signale für den alten Fernseher übersetzt.

"Ganz einfache Empfangsgeräte kosten so um die 40 Euro. Wenn man dann auch aufnehmen können möchte oder möglicherweise mehrere Tuner haben möchte, um gucken und parallel aufnehmen zu können, dann geht es schnell in die Richtung 80 bis 150 Euro. Dann gibt es noch Deluxe-Geräte, wo direkt eine Festplatte eingebaut ist, um dann aufzeichnen zu können, und nicht nur ein USB-Datenträger angeschlossen wird, die kosten um 200 Euro aufwärts."

Deutschland setzt bei der Einführung von DVB-T2 auf etwas andere Standards als beispielsweise unser Nachbarland Frankreich. Beim Einkaufen sollten Verbraucher deshalb unbedingt auf das Logo und die Bezeichnung "DVB-T2 HD" achten. Es zeigt, dass die Geräte künftig uneingeschränkt kompatibel zu den in Deutschland eingesetzten Standards sind.