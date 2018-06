Bundesaußenminister Maas hat sich irritiert über die jüngsten Aussagen des neuen US-Botschafters Grenell gezeigt.

Das Thema werde bei dessen Antrittsbesuch morgen sicher zur Sprache gebracht, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Offene Kritik an Grenell äußerte Maas allerdings nicht. Der frühere SPD-Chef Schulz betonte, Grenell sei als Botschafter untragbar und sollte so bald als möglich abgelöst werden. Der CDU-Außenpolitiker Wadephul sprach von einer nicht akzeptablen Einmischung in innere Angelegenheiten. Man erwarte, dass der US-Botschafter die Interessen seines Heimatlandes vertrete und jede Beteiligung an der politischen Meinungsbildung in Deutschland unterlasse.



Das rechtsgerichtete Nachrichtenportal "Breitbart" hatte Grenell mit der Aussage zitiert, er wolle konservative Politiker in ganz Europa stärken. Deren Erfolg sei auch Reaktion auf eine gescheiterte Politik der Linken.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.