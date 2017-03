In den USA hat auch ein Bundes-Berufungsgericht einen vorläufigen Baustopp für die umstrittene Ölleitung "Dakota Access" abgelehnt.

Zur Begründung hieß es, die beiden klagenden Sioux-Stämme hätten die für einen Eilantrag erforderlichen strengen Richtlinien nicht erfüllt. Damit bestätigten die Richter die frühere Entscheidung eines Bundesgerichts, das die Klage aus ebenfalls formalen Gründen abgewiesen hatte. In der Folge kann auch der letzte Bauabschnitt unter dem Stausee Oahe in North-Dakota vollendet werden. Die Sioux-Stämme fürchten, die neue Pipeline könne ihre Wasserversorgung verschmutzen und sie an ihrer Religionsausübung hindern, die auf sauberem Wasser basiert.



Mit dem insgesamt 3,8 Milliarden Dollar teuren Projekt soll Öl von North-Dakota nach Illinois transportiert werden.