Nach massiver Kritik im Ausland, aber auch in den USA selbst hat Präsident Trump eine Lösung für die Trennung illegaler Einwandererfamilien an der Grenze zu Mexiko angekündigt. Er werde in Kürze eine Anordnung über ein rasches Ende der Trennungen unterschreiben, sagte Trump im Weißen Haus.

Später könne dies dann in einem Gesetz konkretisiert werden. Trump sagte wörtlich: "Wir haben Mitgefühl, wir wollen Familien zusammenhalten".



Offenbar kommt der US-Präsident damit einer Entscheidung des Repräsentantenhauses zuvor, das morgen über ein Ende der Trennungen von Migrantenfamilien abstimmen will.



Die Praxis, nach der Minderjährige von ihren illegal eingereisten Eltern getrennt werden, hatte zuletzt auch in den USA für Empörung gesorgt. Die Gouverneure mehrerer Bundesstaaten, darunter New York, Colorado und Massachusetts, verweigern inzwischen den Einsatz ihrer Nationalgardisten an der Grenze.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.