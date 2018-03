Der Bundestagsabgeordnete Pohl hat die Reise von AfD-Politikern nach Syrien verteidigt.

Im Deutschlandfunk sagte Pohl, es sei eine Privatreise gewesen, mit dem Ziel, die Darstellung von Syrien in der Öffentlichkeit zu überprüfen. Man habe festgestellt, dass die Medien nicht vollständig und richtig über Syrien berichteten. So habe man gesehen, dass rückkehrende Flüchtlinge Arbeit fänden und in den Wiederaufbauprozess eingegliedert würden. Angesprochen auf Kriegsregionen wie Ost-Ghuta meinte Pohl, nicht ganz Syrien sei sicher, aber Teile des Landes.



Der AfD-Abgeordnete wies auch die Kritik an Gesprächen der AfD-Gruppe mit dem Großmufti und Vertretern des Assad-Regimes zurück. Pohl argumentierte, wer helfen wolle, müsse mit den Leuten vor Ort sprechen. Man könne nicht einfach Entscheidungsträger oder Meinungsbildner ausschließen.



Vertreter anderer Parteien hatten sich über die Reise sehr kritisch geäußert. Der menschenrechtspolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Brand, nannte es widerlich, sich mit der "Täter-Clique" zu treffen, "während Bomben und Giftgas von Diktator Assad eingesetzt würden". Der Grünen-Außenpolitiker Nouripour, meinte, das Treffen mit dem Großmufti könne man "als Beihilfe zum Terror" bezeichnen.

