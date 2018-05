Konservative Kräfte haben in Neustadt an der Weinstraße ein sogenanntes "Neues Hambacher Fest" gefeiert - in Anlehnung an das historische Ereignis von 1832.

Unter den rund 1.500 Gästen waren der AfD-Vorsitzende Meuthen, der SPD-Politiker Thilo Sarrazin und die frühere DDR-Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld. Am Morgen hatten sich rund 350 Menschen in einem "Marsch der Patrioten" zu Fuß zum Schloss begeben. Initiiert wurde das Fest von dem Ökonomen Max Otte. In einem Beitrag für den Deutschlandfunk sagte er (Audio-Link), man wolle zeigen, dass es einen gesunden Patriotismus gebe, der weltoffen sei, aber zugleich das Eigene respektiere, achte und verteidige.



Etwa hundert Menschen protestierten gegen die Veranstaltung. Von Seiten des "Regionalen Bündnisses gegen Rechts in Neustadt" hieß es, das Hambacher Fest solle für rechtskonservative Politik instrumentalisiert werden. - Im Mai 1832 hatten Zehntausende aus dem Lager der bürgerlichen Opposition für die Einheit und Freiheit des Landes demonstriert.

