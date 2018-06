Das US-Außenministerium bemüht sich, die umstrittenen Äußerungen des US-Botschafters in Berlin, Grenell, zu relativieren.

In Washington sagte eine Sprecherin, Botschafter hätten das Recht, ihre eigene Meinung auszudrücken. Zugleich erklärte sie, die USA hätten sehr starke Beziehungen zu Deutschland und dies wolle man nochmals bestätigen.



Grenell wird heute zum Antrittsbesuch im Auswärtigen Amt in Berlin erwartet. Staatssekretär Michaelis wird ihn empfangen. Außenminister Maas hatte sich zuletzt irritiert über Grenell gezeigt und erklärt, es werde sicherlich einiges zu besprechen geben. - Grenell hatte zur Stärkung konservativer Kräfte und Politiker in Europa aufgerufen. Die diplomatischen Gepflogenheiten sehen eigentlich Neutralität vor.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.