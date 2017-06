Ägyptens Präsident Sisi hat ein umstrittenes Abkommen mit Saudi-Arabien ratifiziert.

Demnach werden zwei unbewohnte ägyptische Inseln zu saudischem Staatsgebiet. Zuvor hatte das Parlament der Vereinbarung seine Zustimmung erteilt, und damit breiten Protest in der ägyptischen Bevölkerung ausgelöst. Oppositionspolitiker werfen der Regierung vor, die Inseln an Riad zu geben, um sich den Wohlwollen der dortigen Führung zu sichern. Präsident Sisi argumentiert, die beiden Ländereien seien in den 50er Jahren nur vorübergehend an Ägypten abgetreten worden. Daher habe Saudi-Arabien ein Recht auf die Rückgabe.



Die beiden unbewohnten Inseln sind strategisch wichtig, weil sie an der Einfahrt zum Golf von Akaba liegen. Von dort lässt sich die israelische Hafenstadt Eilat kontrollieren.