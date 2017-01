Der Bundesinnenminister sei in vielen Punkten noch konkreter geworden als ihre Partei - etwa bei der Verlängerung der Abschiebehaft, dem Umgang mit Gefährdern oder der Rückführung, sagte Hasselfeldt im DLF. Auch die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden in Bund und Ländern müsse verbessert werden, allerdings sei zum jetzigen Zeitpunkt keine Zeit dafür, über eine Umstrukturierung nachzudenken. Es gehe vielmehr darum, gleiche Rechtsgrundlagen zu schaffen, damit die Verfassungsschutzämter auf der gleichen Basis arbeiten könnten.

Die Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag sagte, die Probleme lägen nicht im Wesentlichen zwischen Bund und Ländern. Das eigentliche Problem sei, dass SPD und Grüne wesentliche Gesetzesvorhaben wie den Ausreisegewahrsam oder die Speicherung von Verkehrsdaten blockierten. "Da ist es an der Zeit zu entscheiden", forderte Hasselfeldt.

Hasselfeldt bekräftigt Forderung nach Obergrenze für Flüchtlinge

Die CSU-Politikerin verteidigte zudem die erneute Forderung von Parteichef Horst Seehofer nach einer Obergrenze für Flüchtlinge. "Wir werden die Aufgaben der Humanität und der Integration der Flüchtlinge mit Bleiberecht nicht lösen können, wenn wir die Flüchtlingszahlen nicht dauerhaft begrenzen." Es sei zwar schon viel erreicht worden, etwa das Abkommen zwischen der EU und der Türkei, aber für eine Entwarnung sei es zu früh. "Wir dürfen die Augen nicht davor verschließen, was sich in Afrika und in anderen Teilen der Welt tut."

Hasselfeldt wehrte sich gegen Vorwürfe, dass die CSU mit ihren Forderungen die AfD stärke. Ein humaner Umgang mit Flüchtlingen sei wichtig, aber dabei dürften die Menschen, die hier lebten, nicht überfordert werden.