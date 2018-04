Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Schäfer-Gümbel hat angesichts der Digitalisierung der Wirtschaft und der zunehmenden Automatisierung eine neue Steuerpolitik angeregt.

Er sagte der "Frankfurter Rundschau", Kapital sollte stärker besteuert werden und Arbeit weniger. Die Ungleichheit bei Vermögen und Einkommen drohe zuzunehmen, je höher der Automationsgrad sei. Schäfer-Gümbel schlug eine Art Maschinensteuer vor, die nach norwegischem Vorbild in einen Fonds fließen könnte. Darüber könnten die Arbeitnehmer an künftigen Produktivitätsgewinnen beteiligt werden. - Deutschland besteuert Arbeit nach einer am Donnerstag veröffentlichten OECD-Untersuchung im internationalen Vergleich besonders hoch.

