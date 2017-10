Wegen des anhaltenden Smogs in Norditalien hat die Stadtverwaltung von Turin den Einwohnern geraten, zuhause zu bleiben.

Nach Angaben der Behörde liegt die Feinstaubkonzentration bei 114 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft und ist damit mehr als doppelt so hoch wie der Grenzwert. Für Dieselfahrzeuge mit besonders hohen Abgaswerten gelten Fahrverbote. Seit Anfang des Jahres wurde der Schwellenwert in Turin an 69 Tagen überschritten, erlaubt ist eine Überschreitung an maximal 35 Tagen pro Jahr. Auch in anderen Städten Norditaliens wie in Mailand wurden Fahrverbote für bestimmte Fahrzeuge wegen hoher Feinstaubwerte verhängt.