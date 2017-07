Bundesumweltministerin Hendricks hat die Entwicklung abgasfreier Autos in Deutschland angemahnt.

Es sei mittlerweile unstrittig, dass die Entwicklung in Richtung abgasfreier Verkehr gehen müsse, sagte Hendricks der Deutschen Presse-Agentur. Dabei sei Deutschland nicht nur aus klima- und gesundheitspolitischen Gründen gut beraten, die Signale aus anderen Ländern sehr ernst zu nehmen. Schließlich seien das wichtige Absatzmärkte für deutsche Autobauer, betonte die SPD-Politikerin. Man benötige endlich eine breite Palette an attraktiven und günstigen Fahrzeugen mit alternativen Antrieben. Hendricks spricht heute in Wolfsburg mit VW-Chef Müller über Elektroantriebe und die Mobilität der Zukunft.



Greenpeace forderte Bundeskanzlerin Merkel auf, sich für ein Ende von Diesel- und Benzinmotoren in Pkw einzusetzen. Ein Gesetzentwurf zum mittelfristigen Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor sei dringend notwendig, heißt es in einem Brief von Greenpeace-Geschäftsführer Hipp an Merkel, aus dem das "Handelsblatt" zitiert.