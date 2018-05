In Deutschland werden nach Angaben der Naturschutzorganisation WWF jährlich rund 18 Millionen Tonnen Lebensmittel verschwendet.

Das sei fast ein Drittel des Verbrauchs an Nahrungsmitteln in der Bundesrepublik, teilte der WWF in Berlin mit. Den Angaben zufolge werden jährlich 2,6 Millionen Hektar landwirtschaftliche Fläche bewirtschaftet, nur um die darauf angebauten Produkte wieder wegzuwerfen. Bereits heute könnten zehn Millionen Tonnen Lebensmittelverluste unter anderem durch ein verbessertes Management entlang der Wertschöpfungskette und veränderte Konsumgewohnheiten vermieden werden. Der WWF forderte eine nationale Strategie mit klaren Zielvorgaben, um die Verluste zu vermindern.

