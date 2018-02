Die Ozonschicht regeneriert sich offenbar nicht über allen Regionen der Erde gleich gut.

Ein internationales Forscherteam an einem Observatorium in der Schweiz hat festgestellt, dass die Schicht an den Polen zwar wieder dicker, zwischen den 60. Breitengraden Nord und Süd aber durchlässiger wird. Das schließt große Teile der Erde ein. Die Ursache ist noch nicht geklärt.



Die Ozonschicht hat unter anderem die Funktion, vor UV-Strahlung zu schützen, die Krebserkrankungen auslösen kann.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.