Die Luftbelastung durch Stickoxid führt einer Studie des Umweltbundesamts zufolge zu erheblichen Gesundheitsbelastungen.

So ließen sich für das Jahr 2014 statistisch etwa 6.000 vorzeitige Todesfälle aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf Stickoxid in der Außenluft zurückführen. In Deutschland werden in zahlreichen Städten die Grenzwerte für Stickoxid überschritten. Die Präsidentin des Umweltbundesamtes, Krautzberger, forderte, die Grenzwerte so schnell wie möglich einzuhalten. Dazu könnten auch Fahrverbote für Diesel gehören.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.