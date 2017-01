Umweltbundesamt Stickstoffdioxid-Belastung zu hoch

Stau in der Innenstadt von Frankfurt (imago stock&people)

In deutschen Städten ist die Belastung mit Stickstoffdioxid weiterhin zu hoch.

An 57 Prozent der Messstationen an stark befahrenen Straßen überschritten die Werte 2016 im Jahresmittel den Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter, wie das Umweltbundesamt ermittelte. Schuld seien vor allem Diesel-Autos, sagte die Präsidentin des Amtes, Krautzberger. Dass die Gemeinden besonders schmutzige Diesel weiter nicht aus den Innenstädten verbannten, könne nicht akzeptiert werden.



Die Fachgebietsleiterin für die Beurteilung für Luftqualität, Dauert, forderte eine Regelung auf Bundesebene. Sie sagte im Deutschlandfunk, zwar seien grundsätzlich Städte, Kommunen und Länder für die Einhaltung der Grenzwerte verantwortlich. Gefragt sei allerdings eine einheitliche und praktikable Möglichkeit, bestimmte Fahrzeuge in Städten auszusperren.