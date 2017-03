Bundesumweltministerin Hendricks hat das geplante Gesetz für die Auswahl eines Atommüll-Endlagers als entscheindende Weichenstellung gewürdigt.

Es sei der Startschuss für eine neue, offene und transparente Suche nach einem Standort, sagte die SPD-Politikerin in Berlin. Die politische Vorfestlegung auf Gorleben werde beendet.



Union, SPD und Grüne bringen zur Stunde den gemeinsamen Entwurf zur Endlagersuche in den Bundestag ein. Dabei soll keine Region bevorzugt oder von Beginn an ausgeschlossen werden. Ziel ist es, bis zum Jahr 2031 einen Standort festzulegen.



