Bundesumweltministerin Schulze hat im Bundestag Nachholbedarf in Sachen Klimaschutz eingeräumt.

Allerdings seien nicht allein die vergangenen vier Jahre dafür verantwortlich, dass Deutschland die selbstgesteckten Klimaschutzziele bis 2020 nicht einhalten könne - sondern Regierungen aller Konstellationen der vergangenen 25 Jahre. Die SPD-Politikerin führte in ihrer ersten Rede als Bundesumweltministerin aus, die neue Große Koalition werde als erste Regierung ein Klimaschutzgesetz auf den Weg bringen. Deutschland müsse seine Vorreiterrolle auf diesem Gebiet wiederbeleben. Dafür müssten Bund, Länder, Kommunen und Institutionen eng zusammenarbeiten. Schulze strebt auch eine enge Partnerschaft von Landwirtschaft und Naturschutz an.



Ähnlich hatte sich zuvor Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner geäußert. Die CDU-Politikerin setzte sich im Bundestag für eine durchdachte Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft ein. Außerdem stellte Klöckner ein staatliches Gütesiegel für artgerechte Tierhaltung in Aussicht.



Bundesjustizministerin Barley hat angekündigt, sich für neue Verbraucher-Klagerechte einzusetzen. Sie nannte den Diesel-Skandal als Beispiel. Ihr Ministerium habe in der vergangenen Woche einen Gesetzentwurf für eine Musterfeststellungsklage auf den Weg gebracht. Die SPD-Politikerin sieht nach dem neuen Daten-Diebstahl von rund 50 Millionen Facebook-Profilen die Wirtschaft in der Pflicht, Computerprogramme und Netzwerke umsichtiger zu nutzen.



Zu Beginn der Bundestags-Sitzung hatte Bundesinnenminister Seehofer Härte im Kampf gegen Kriminalität und Extremismus angekündigt. Dort, wo Grenzen überschritten, Regeln missachtet oder Gesetze gebrochen würden, gelte für ihn null Toleranz. Der CSU-Politiker will die Innere Sicherheit in Deutschland verbessern und Migration weiter eingrenzen.

