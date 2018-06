Die Umweltminister von Bund und Ländern wollen einheitliche Regeln für den Umgang mit Wölfen festlegen.

Umweltministerin Schulze (SPD) sagte zum Abschluss der Umweltministerkonferenz in Bremen, man sei sich einig, dass der Wolf eine streng geschützte Art sei und dass die Entnahme, also das Töten von Tieren, eine absolute Ausnahme darstelle, wenn es sich um Wölfe mit problematischem Verhalten handele. Diese Ausnahme müsse aber möglich sein und bundeseinheitlich geregelt werden.



Niedersachsens Umweltminister Lies (SPD) betonte, die Rückkehr des Wolfes sei in vielen Regionen völlig problemlos. Schwieriger werde es aber, wenn es um die Weide- und Nutztierhaltung gehe. Diese sei ökologisch bedeutend und ein wichtiges Kulturgut. Aus Sicht des Bundesgeschäftsführers der Umweltorganisation NABU, Miller, schließen sich Wolf und Weidehaltung nicht aus. Allerdings müssten Weidentierhalter in den Herdenschutz investieren und dabei grundlegend finanziell unterstützt werden.



Ein Bündnis aus 18 Verbänden von Tierhaltern, Jägern und Waldbesitzern hatte vor wenigen Tagen einen Aktionsplan für den Umgang mit dem Wolf vorgestellt. Als eine Maßnahme enthalten ist explizit auch das Töten von Wölfen - mit dem Verweis auf die Praxis in anderen europäischen Ländern. Die sogenannte "Schutzjagd von Wölfen" in Schweden zum Beispiel diene explizit dem Schutz der Tierhaltung und sei EU-rechtskonform.



Bisher wird das Töten eines Wolfes hart bestraft: Das Bundesnaturschutzgesetz sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu mehreren Jahren und/oder eine Geldbuße von bis zu 50.000 Euro vor.

