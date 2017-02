Umweltpolitik EU-Kommission fordert mehr Anstrengungen von Deutschland

Durch den Einsatz von Gülle in der Landwirtschaft ist die Nitratbelastung des Grundwassers in vielen Teilen Deutschlands zu hoch. (dpa / picture alliance / Patrick Pleul)

Die EU-Kommission hat Deutschland in der Umweltpolitik insgesamt ein gutes Zeugnis ausgestellt, sieht aber in einigen Feldern noch Nachbesserungsbedarf.

In einem in Brüssel vorgestellten Länderbericht für alle Mitgliedstaaten heißt es, insgesamt sei die Umsetzung des EU-Umweltrechts in Deutschland gut. Die Bundesrepublik müsse aber mehr gegen Stickoxide, Feinstaub und Ammoniak-Ausstoß sowie Wasserverschmutzung durch Nitrate tun. Die Kommission rügte zudem, Deutschland habe in den vergangenen Jahren zu wenig unternommen, um umweltschädliche Steuervorteile abzubauen. Vorbildhaft sei die Bundesrepublik dagegen bei der Wiederverwertung von Abfällen.