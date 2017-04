Der Ethnologe Werner Krauß hat den Umgang mit Klimaskeptikern in Deutschland kritisiert.

Es sei falsch, die Kritik am Klimawandel und an der Energiewende bloß als Exotenmeinung abzutun, sagte er im Deutschlandfunk. Der Klimawandel sei zwar ein wissenschaftlicher Fakt, doch der Umgang damit brauche eine kontroverse Diskussion. Die gebe es in der Öffentlichkeit in Deutschland aber kaum. Die AfD sei die erste Partei, die ein klimaskeptisches Programm habe. In allen anderen Parteien von der CSU bis zur Linken bestehe Konsens, betonte Krauß. Dadurch sei man in der Bundesrepublik in eine Situation gekommen, in der Klimawissenschaftler mehr oder weniger gezwungen würden, politische Entscheidungen zu legitimieren: wie man die Energiewende mache, ob man die Kohle fördere, ob es sinnvoll sei, massenhaft Windräder aufzustellen und sich vegetarisch zu ernähren. Das alles seien aber sehr komplizierte Fragen, die kontrovers diskutiert werden müssten.



Anders als in Deutschland sei die Debatte in den USA von Anfang an ein Streitthema gewesen, führte Krauß aus, dessen Forschungsschwerpunkt die Ethnologie des Klimawandels ist. Die grundsätzliche Frage in den USA sei, ob der Staat in die Wirtschaft eingreifen und regulierend wirken sollte oder nicht. Diese Kontroverse habe sich auch auf die Klimafrage übertragen. Es gehe dabei auch um Political Correctness, um Besserwisserei und die Geschlechterfrage. So argumentierten einige Republikaner etwa, dass ein richtiger Mann der Natur widerstehe, während Frauen Angst vor dem Klimawandel hätten.