EU-Kommissar Oettinger hat eine europäische Plastiksteuer ins Gespräch gebracht.

Aus Umweltschutzgründen müsse die Kunststoffmenge in der EU reduziert werden, sagte der EU-Haushaltskommissar in Brüssel. Zugleich könnte eine solche Steuer eine zusätzliche Einnahmequelle für den EU-Haushalt sein. Die Mitgliedstaaten müssten dann künftig nicht so viel Geld aus ihren nationalen Budgets überweisen. Nach Angaben Oettingers wird die Kommission bis Mai prüfen, ob sie offiziell eine Plastiksteuer vorschlägt.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.