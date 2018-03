Der norwegische Aluminiumhersteller Norsk Hydro hat zugegeben für einen Umweltskandal im Amazonasgebiet in Brasilien verantwortlich zu sein.

Der Präsident von Norsk Hydro, Brandzaeg, sagte, das brasilianische Tochter-Unternehmen habe illegalerweise Abwasser aus der Produktion in einen Fluss abgelassen. Vor vier Wochen hatten Bewohner der Amazonasregion Barcarena nach starken Regenfällen von übergelaufenen Rotschlamm-Becken des Aluminiumherstellers berichtet. Neben Bauxit fanden örtliche Behörden in Flüssen der Region Aluminiumrückstände, Phosphor, Fluoride und Nitrat in hohen Konzentrationen. In der Nähe der Becken leben 5.000 Menschen. Sie klagten über Übelkeit, Hautjucken und Durchfälle. - Der Aktienkurs von Norsk Hydro ist in den vergangenen Wochen deutlich gesunken.



Der Deutschlandfunk hatte wie auch andere Medien Ende Februar über den Umweltskandal in Brasilien berichtet. Das deutsche Tochterunternehmens Hydro Aluminium erklärte damals noch, unsere Meldung entspreche nicht der Wahrheit.



Anmerkung der Nachrichtenredaktion: Unsere Meldung vom 23.2.2018 können wir leider nicht verlinken, da der Deutschlandfunk seine Nachrichten aus rechtlichen Gründen nur für sieben Tage im Internet belassen darf. Daher hier noch einmal der Text der Meldung aus dem Februar:



Im brasilianischen Amazonasgebiet verunreinigen Abraumbecken eines norwegischen Aluminiumherstellers eine Urwaldregion. Durch die starken Regenfälle seien rund 20 Becken mit giftigem Rotschlamm in der Nähe der Millionenstadt Belem übergelaufen, berichten Medien unter Berufung auf eine staatliche Gesundheitsbehörde. Flüsse der Region seien verseucht worden. Neben Bauxit sollen Aluminiumrückstände, Phosphor, Fluoride und Nitrat in hohen Konzentrationen gefunden worden sein. In der Nähe der Becken leben 5.000 Menschen.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2018 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.