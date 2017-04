Viele Autofahrer in Deutschland können sich vorstellen, auf andere Verkehrsmittel auszuweichen.

Das ist das Ergebnis einer Umweltbewusstseinsstudie, die Bundesministerin Hendricks in Berlin vorgestellt hat. Die SPD-Politikerin sagte, viele Menschen seien bereit, auf das Auto zu verzichten, brauchten dafür aber gute Alternativen. Der Studie zufolge sind in größeren Städten zwei von drei Autofahrern offen dafür, auf Bus und Bahn umzusteigen. In ländlichen Gegenden sind es knapp die Hälfte der Befragten. Noch mehr halten einen Umstieg auf das Fahrrad für denkbar oder können sich vorstellen, häufiger zu Fuß zu gehen.