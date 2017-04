Jetzt hat der Martin Schulz bei Christian Lindner aber wirklich einen gut. Lindners kümmerliche FDP mitten im nordrhein-westfälischen Landtagswahlkampf zu einer potenziellen Regierungspartei im Bund aufzuwerten - das kommt einer Dopingspritze für einen abgehängten, schwankenden Rennradler gleich. Christian Lindner, der seine Liberalen mehr oder weniger im Alleingang sowohl in NRW wie im Bund retten muss, wird sich erkenntlich zeigen.

Was nicht bedeuten muss, dass die FDP verpflichtet ist, nach dem 14. Mai der schwächelnden rot-grünen Koalition in Düsseldorf beizuspringen und ihr in einem rot-gelb-grünen Ampelbündnis die Fortsetzung zu ermöglichen. Doch hat der FDP-Parteichef Lindner noch viel weniger Anlass, den Fehler seines Vorgängers zu wiederholen. Philipp Rösler – ja, Sie hätten ihn auch beinahe vergessen, nicht wahr? – hatte vor der Bundestagswahl 2013 alle Ampel-Koalitions-Gedankenspiele frühzeitig abgewürgt. Zur weiteren Erinnerung: Die FDP flog damals aus dem Bundestag.

Aus den Ruinen der FDP etwas machen

Eine freundliche Gesprächseinladung der SPD an die FDP ist deshalb jetzt mehr als ein plumper Versuch von Martin Schulz, von der unangenehmen Niederlage im Saarland abzulenken. Bei der Landtagswahl vor zwei Wochen an der Saar konnte die CDU zu ihrer eigenen Überraschung mit einer Warnung vor einem rot-roten Bündnis punkten: In der Wählerschaft lassen sich offenbar immer noch ein paar antikommunistische Reflexe aus Adenauer-Zeiten abrufen. Das hat auch Schulz beeindruckt.

Außerdem können sich SPD und FDP tatsächlich überlegen, wie eine Regierung gemeinsam mit den Grünen, aber ohne Linkspartei oder Union aussehen würde. Zu Recht stellt Schulz fest, dass Christian Lindner aus den Ruinen der FDP etwas anderes machen will, als die Partei unter Guido Westerwelle war.

Es mag Anfang der Nuller Jahre schlüssig gewirkt haben, dass eine Partei ausschließlich für Steuersenkungen eintritt und dies mit einem irgendwie aufmüpfigen Image verbindet. Doch dieser Stern sank schon, als Westerwelle die FDP 2009 dann in die schwarz-gelbe Koalition führte. In Folge hatte die Partei weder die Substanz noch das Personal, um die Aufgaben in der Regierung auszufüllen und ihre Wahlversprechen einzulösen.

Anstrengende One-Man-Show

Doch genau hier beginnt auch schon das Problem an Schulzens aktuellem Annäherungsversuch. Es ist schlicht noch gar nicht deutlich, welche Partei unter dem eingeführten Namen "FDP" da derzeit entsteht. An manchen Tagen kann Lindner überzeugend darstellen, dass seine Partei kein Diener einzelner Lobbygruppen mehr sein will – etwa der Apotheker. An anderen Tagen ist zu erkennen, dass Lindners One-Man-Show ihn selbst gehörig strapaziert. Es ist schließlich sehr anstrengend, Diskussionsbereitschaft und gleichzeitig Angriffslust verkörpern zu müssen, Offenheit einerseits, Machtwillen andererseits. Zumal, wenn das Publikum vom Programm so wenig erkennen kann.

Martin Schulz aber redet, als ließe sich der sozialliberale Faden von vor 40 Jahren wieder aufnehmen; der unverwüstliche Gerhart Baum scheint das in den Talkshows zu bestätigen. Dass die FDP die sozialliberale Ära allerdings Anfang der 80er Jahre beerdigte und zur Union wechselte – das ist, so Schulz: "Alles Vergangenheit."

"Nur ein neues, ganz anderes Bündnis"

In Wirklichkeit aber ist das eine wie das andere Vergangenheit: Es wird keine Wiederauferstehung der sozialliberalen Idee geben; es kann nur ein neues, ganz anderes Bündnis aus Facharbeitern und Besserverdienern geben – inklusive all derjenigen Gruppen, die glauben, dass CDU und CSU eine Pause in der Opposition verdient haben.



An eine FDP im Bund wird sich – anders als in den Ländern, wo es wie in Rheinland-Pfalz ja schon eine Ampel gibt – immer die Frage richten, ob sie Steuersenkungen für die oberen Einkommensschichten durchsetzen kann. Will Lindner diesen Punkt vermeiden, muss er bis September beweisen, was an der FDP sonst unverzichtbar sein soll. Nur dann aber werden auch SPD und Grüne etwas mit seiner Partei anfangen können.