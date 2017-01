Frankreich, Polen, Portugal – wer im Ausland arbeiten will, hat nicht nur jede Menge Vorfreude, sondern auch viel zu regeln. Unabhängig davon, ob man für ein oder zwei Jahre geht oder an eine dauerhafte Auswanderung denkt, sagt Uta Witte von der evangelischen Auslandsberatung in Hamburg.

"Seit Ende letzten Jahres gibt es ein bundeseinheitliches Meldegesetz und danach richtet sich, dass man sich aus Deutschland abmelden muss, wenn man in Deutschland nicht mehr anwesend ist und keine Wohnung hat, über die man selber verfügen kann."

Hält man sich nicht daran, ist das eine Ordnungswidrigkeit und kann mit Bußgeld bestraft werden. Die Kündigungsfrist der Wohnung muss eingehalten werden, auch wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer sofort ins Ausland schickt. Einen vorgeschlagenen Nachmieter muss der Vermieter nicht akzeptieren und will der Mieter die Wohnung selbst untervermieten, kann das abgelehnt werden. Zu den Auslandsvorbereitungen gehört auch der Blick in die Versicherungsunterlagen. Manche Versicherungen gelten über Landesgrenzen hinaus, sagt Kerstin Becker-Eiselen von der Verbraucherzentrale Hamburg.

Es gibt Versicherungen, die braucht man dann nicht

"Wenn es das gibt, zum Beispiel in der Haftpflichtversicherung, dann spricht nichts dagegen, die einfach weiterzuführen. Gibt allerdings andere Sachen, zum Beispiel eine Hausratversicherung, die ist an den Hausrat gebunden. Also geht man ins Ausland und nimmt den Hausrat nicht mit, dann ist die Versicherung obsolet. Also man braucht sie nicht."

Wegen Wegfall eines Versicherungsrisikos lässt sich der Vertrag in so einem Fall vorzeitig beenden. Unternehmen akzeptieren eine außerordentliche Kündigung allerdings nur mit der Abmeldebescheinigung vom Einwohnermeldeamt. Das Recht auf so eine Kündigung hinsichtlich sämtlicher Verträge, nur weil man das Land verlässt, besteht nicht. In einigen Fällen ist mit Kulanz zu rechnen, häufig bei Vereinen. Seine Krankenversicherung kann man nicht mitnehmen, muss sie aber auch nicht kündigen.

"Dann kann man seine gesetzliche Krankenversicherung ruhen lassen und man behält seinen Versicherungsanspruch, wenn man dann wieder kommt. Da kann man wieder rein springen in den ursprünglichen Vertrag. Und vor Ort muss man sich dann anderweitig versorgen."

Auch mit Steuern muss man sich auseinandersetzen

Durch das Ruhenlassen entstehen keine Kosten. Anders bei der privaten Krankenversicherung, da müssen in der Regel Beiträge gezahlt werden. Bei kapitalbildenden Versicherungen wie Rürup oder Riester kann es auch sinnvoll sein, seinen Vertrag ruhend zu stellen, erklärt Auslandsberaterin Uta Witte. In jedem Fall ist mit der Versicherungsgesellschaft zu sprechen.

"In dem Moment, in dem man in Deutschland nicht mehr steuerpflichtig ist, hat man auch keinen Anspruch mehr auf die staatlichen Förderungen dieser Versicherungsverträge."

Und auch mit Steuern muss man sich auseinandersetzen, Kindergeld im neuen Land beantragen oder das Auto ummelden - wer ins Ausland zieht, hat noch viele Fragen. Umfangreiche Informationen dazu gibt es zum Beispiel auf der Homepage des Europäischen Verbraucherzentrums oder in den bundesweiten Beratungsstellen, die sich über das Bundesverwaltungsamt finden lassen.