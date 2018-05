Im Streit um die Unabhängigkeit der polnischen Justiz erhöhen Deutschland und Frankreich den Druck auf die Regierung in Warschau.

In einer gemeinsamen Stellungnahme warnten beide Länder jetzt davor, die von der EU-Kommission geforderten Änderungen an den umstrittenen Justizreformen zu verschleppen. Brüssel wirft der Regierung in Warschau vor, mit seinem Maßnahmenpaket die Gewaltenteilung zu gefährden und die Unabhängigkeit der Gerichte einzuschränken. Die EU-Kommission hat deswegen bereits ein Strafverfahren nach Artikel 7 des EU-Vertrags eingeleitet.

