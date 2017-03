Morgen übergibt in Brüssel der britische Botschafter den Abschiedsbrief Theresa Mays an EU-Ratspräsident Donald Tusk. Es wird ein historischer Tag. Es ist aber gut möglich, dass morgen noch ein zweiter Brief geschrieben und abgeschickt wird. Nicola Sturgeon, Schottlands erste Ministerin, hat die gewünschte Mehrheit in ihrem Regionalparlament erhalten und kann jetzt ebenfalls die Scheidung einreichen - für die andere Union, die mit England, Wales und Nordirland.

Die schottische Regierungschefin versteht die Kunst, ihren Antrag auf Trennung mit dem perfekten Timing zu versehen. Vor zwei Wochen warteten schon einmal alle darauf, dass Theresa May endlich nach neun Monaten den Antrag auf Austritt aus der EU stellt. Die Rede im Unterhaus war schon terminiert. In der Nacht davor hatten Unter- und Oberhaus die letzten Steine aus dem Weg geräumt. Aus dem großen Auftritt aber wurde nichts: Nicola Sturgeon verleidete ihr den Auftritt mit der Ankündigung, eine Volksabstimmung über die Unabhängigkeit Schottlands zu beantragen.

Sturgeon hält ihr Wahlversprechen

Trotzdem sind Nicola Sturgeons Karten nicht besonders gut. Am längeren Hebel sitzt London, viele Schotten wollen nicht schon wieder an die Urnen. Engländer und Theresa May sagen zudem: ihr hattet euer Referendum! Erst 2014 haben die Schotten für einen Verbleib im Vereinigten Königreich gestimmt. Nicola Sturgeon kann hier noch entgegenhalten, im Wahlprogramm ihrer Partei habe gestanden, wenn sich materiell etwas verändere, z.B. Großbritannien aus der EU austrete, werde man ein zweites Referendum beantragen. Sie hält also ihr Wahlversprechen. Trotzdem ist das alles ein Irrsinn: der Brexit und ein eigener Staat für die Schotten. Die Brexiteers in London sind bloß die letzten, die sich über die Schotten aufregen dürfen. Ihr Gerede von "Wir wollen unser Land wieder kontrollieren" hat die schottischen Nationalisten erst richtig heiß gemacht.

Ein Heidenspaß ist eine Scheidung nie

Ohne die Zustimmung Londons wird es aber kein neues schottisches Referendum geben, das wäre nahezu politischer Selbstmord von Nicola Sturgeon. Die Gegner einer Unabhängigkeit könnten mit einem Boykott des Referendums drohen. Die internationale Gemeinschaft würde das Ergebnis kaum anerkennen.

Sturgeon wird jetzt versuchen, Theresa May vor sich herzutreiben. Es gibt sogar eine Hintertür, die sie sich offen lässt. Wenn der Brexit-Deal Theresa Mays mit der EU so aussähe, dass Großbritannien sich doch ganz eng an den EU- Binnenmarkt und die Zollunion anlehnt, könnte man den Antrag auf Referendum auch wieder zurückziehen. Im Moment aber schlägt die Stunde der Scheidungsfreudigen. Beiden Seiten sei gesagt: ein Heidenspaß ist eine Scheidung nie.

Friedbert Meurer (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Friedbert Meurer, Jahrgang 1959, studierte Germanistik und Geschichte in Mainz und Bielefeld mit dem Abschluss Lehramt für Gymnasien. 1986/87 gehörte er zum Gründungsteam des Privatradios RPR in Koblenz und volontierte dann 1988/89 beim Deutschlandfunk. 1995 bis 1999 arbeitete Meurer als Parlamentsreporter in Bonn mit dem Schwerpunkt Außenpolitik. Bis 2015 war er Ressortleiter Zeitfunk und moderierte u. a. "Informationen am Morgen". Seit August 2015 ist er Korrespondent von Deutschlandradio in London.