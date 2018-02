In Berlin ist der deutsche Beitrag zur Architekturbiennale in Venedig vorgestellt worden.

Unter dem Motto "Unbuilding Walls" werden in einer Ausstellung 28 Beispiele gezeigt, wie die deutsche Gesellschaft nach dem Ende der DDR mit den Leerstellen auf dem ehemaligen Mauerstreifen umgegangen ist. Darunter sind etwa der künftige Medien-Campus des Axel Springer Verlags auf dem früheren Todesstreifen in Berlin, der einstige Grenzkontrollpunkt und Touristenmagnet Checkpoint Charlie an der Friedrichstraße und der Europa-Radweg entlang des ehemaligen Verlaufs des Eisernen Vorhangs. Kuratiert wird die Ausstellung von der früheren Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, Marianne Birthler, und dem Berliner Architektenbüro Graft.



Architekt Wolfram Putz erläuterte bei der Vorstellung, man habe Projekte ausgewählt, die sehr stark zeigten, dass es unterschiedliche Versuche gegeben habe, mit dem Prozess des Heilens umzugehen. Sein Kollege Lars Krückeberg äußerte die Hoffnung, dass man für aktuelle Debatten lernen könne, wie man Mauern städtebaulich und in den Köpfen abbaue.



Die Architekturbiennale findet vom 26. Mai bis zum 25. November statt. Die Vorgabe lautete "Free Space". Die Kuratoren des deutschen Beitrags wählten für ihre Präsentation den 5. Februar 2018 - den Tag, an dem die Mauer so lange weg war, wie es sie gab. Die 28 Projekte stehen für die 28 Jahre seit dem Mauerfall.

