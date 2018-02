In Berlin ist der deutsche Beitrag zur Architekturbiennale in Venedig vorgestellt worden.

Unter dem Motto "Unbuilding Walls" werden in einer Ausstellung 28 Beispiele gezeigt, wie die deutsche Gesellschaft nach dem Ende der DDR mit den frei gewordenen Räumen des früheren Mauerstreifens umging. Darunter sind etwa der künftige Medien-Campus des Axel Springer Verlags in Berlin, der einstige Grenzkontrollpunkt und Touristenmagnet Checkpoint Charlie und der Europa-Radweg entlang des ehemaligen Verlaufs des Eisernen Vorhangs.



Die Präsentation fand anlässlich des heutigen Tags statt, an dem die Mauer exakt so lange nicht mehr existiert, wie sie zuvor stand. Die Architekturbiennale findet vom 26. Mai bis zum 25. November statt.

