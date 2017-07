In Krakau in Polen hat das UNESCO-Welterbe-Komitee seine Beratungen aufgenommen.

Die rund 3.000 Fachleute entscheiden in den kommenden zehn Tagen darüber, welche Kultur- und Naturstätten in das Welterbe aufgenommen werden. Polens Präsident Duda nahm die Experten auf der Wawelburg in Empfang und sprach von einem besonderen Moment, weil das Komitee erstmals in Polen tage. Die Wawelburg gehört seit 1978 zum UNESCO-Welterbe.



Insgesamt sind nun 35 Stätten aus der ganzen Welt nominiert. Das Komitee diskutiert in Krakau auch über gefährdetes Welterbe. Dazu zählen alle sechs gelisteten Stätten in Syrien, wie die vom Bürgerkrieg zerstörte Altstadt von Aleppo.