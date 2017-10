UNO-Generalsekretär Guterres hat betroffen darauf reagiert, dass die USA und Israel die Kulturorganisation der Vereinten Nationen verlassen wollen.

Ein Sprecher sagte in New York, Guterres bedauere den Rückzug der beiden Länder aus der UNESCO zutiefst. Auch andere Diplomaten am Sitz der Vereinten Nationen zeigten sich schockiert und enttäuscht, darunter Frankreichs UNO-Botschafter Delattre, aber auch russische Vertreter.



Das US-Außenministerium hatte zuvor bekanntgegeben, dass die Vereinigten Staaten zum 31. Dezember 2018 aus der UNESCO austreten. Zur Begründung hieß es, man störe sich an anti-israelischen Tendenzen und Zahlungsrückständen innerhalb der Organisation. Inzwischen kündigte auch Israel an, die UNESCO zu verlassen.