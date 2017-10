UNO-Generalsekretär Guterres bedauert den Rückzug der USA und Israels aus der Kulturorganisation der Vereinten Nationen.

Auch andere Diplomaten am Sitz der Vereinten Nationen zeigten sich enttäuscht, darunter Frankreichs UNO-Botschafter Delattre und russische Vertreter.



Das US-Außenministerium hatte erklärt, dass die Vereinigten Staaten zum 31. Dezember 2018 aus der Unesco austreten. Zur Begründung hieß es, man störe sich an anti-israelischen Tendenzen und Zahlungsrückständen innerhalb der Organisation. Auch Israel kündigte an, die Unesco zu verlassen. - Heute soll in Paris ein neuer Unesco-Generaldirektor gewählt werden.