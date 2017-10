Die Entscheidung der USA, die UNESCO zu verlassen, hat in vielen Ländern Enttäuschung ausgelöst.

Frankreichs UNO-Botschafter Delattre sagte, die Ideale der Kulturorganisation der Vereinten Nationen seien Teil der amerikanischen DNA. Der Sitz der UNESCO ist in Frankreichs Hauptstadt Paris. Eine russische UNO-Vertreterin sagte, es sei ein Schock, wenn eines der Länder, das an der Gründung des UNO-Systems beteiligt gewesen sei, nun austrete. In Deutschland sprach auch Kulturstaatsministerin Grütters von einem "völlig falschen Signal".



Das US-Außenministerium hatte den Austritt aus der UNESCO zum 31. Dezember 2018 bekanntgegeben und als Gründe zunehmende Schulden der Organisation, Reformbedarf und eine anti-israelische Haltung genannt. Israels Ministerpräsident Netanjahu erklärte inzwischen, auch sein Land wolle die UNESCO verlassen.