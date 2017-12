Israel hat die Unesco formell über seinen Austritt aus der UNO-Kulturorganisation zum 31. Dezember 2018 informiert.

Unesco-Chefin Azoulay teilte in Paris mit, sie sei offiziell über diesen Schritt unterrichtet worden und bedauere ihn zutiefst.



Die USA und Israel hatten im Oktober ihren Austritt aus der UNO-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur angekündigt. Washington hatte dies damit begründet, dass die Unesco in zunehmendem Maße anti-israelische Positionen vertrete. Dem schloss sich Israel an.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.