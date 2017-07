Die Altstadt von Hebron wird künftig auf der Unesco-Liste des bedrohten Weltkulturerbes geführt.

Das gab die UNO-Kulturorganisation im polnischen Krakau bekannt. Zur Begründung hieß es, insbesondere die in der Mamluken-Zeit zwischen 1250 und 1517 entstandenen Bauten sollen so geschützt werden. Israel und die USA hatten versucht, den besonderen Status für die in den Palästinensischen Autonomiegebieten gelegene Stadt zu verhindern. Vertreter der beiden Staaten sprachen von einer palästinensischen "Kampagne". Die Palästinenser hatten argumentiert, die Altstadt sei wegen der israelischen Besatzung in Gefahr.